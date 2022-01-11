УЕФА включил двух россиян в список перспективных футболистов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включил полузащитника московского ЦСКА Максима Мухина и хавбека московского "Динамо" Арсена Захаряна в список перспективных игроков, сообщается на сайте организации.

Рейтинг был составлен журналистами и редакторами сайта УЕФА. В список входят игроки не старше 21 года, которые могут "выстрелить" в 2022 году.

Помимо россиян, в рейтинг попал норвежский нападающий Эрик Ботхейм, который в декабре перешел в "Краснодар".

Также в список перспективных вошли такие игроки, как Харви Эллиотт ("Ливерпуль"), Конор Галлахер ("Кристал Пэлас"), Гави, Нико (оба - "Барселона"), Пьер Калюлю ("Милан"), Одилон Коссуну ("Байер"), Эмил Смит-Роу ("Арсенал") и Михаил Мудрик ("Шахтер", Донецк).