ЦСКА Зайнутдинова выразил свою позицию по отмене лимита на легионеров в РПЛ

Московский ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, выступил за реформу чемпионата, сообщает Sport24.

По данным источника, клуб озвучил свою позицию на встрече представителей команд премьер-лиги России. В частности, "армейцы" выступили за отмену лимита на легионеров.

Напомним, что голосование клубов РПЛ по вопросам реформ состоится на общем собрании 31 августа. После этого позиция клубов будет направлена на рассмотрение исполкома РФС.

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