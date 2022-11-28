ЦСКА Зайнутдинова ушел в отпуск

Московский ЦСКА в составе которого выступает игрок сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов объявил об уходе в отпуск футболистов основного состава, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Красно-синие ушли в отпуск 🔴🔵. 5-6 января команда соберётся в Москве для прохождения углубленного медосмотра, а затем отправится на сборы. Информация о товарищеских матчах, которые команда проведёт во время сборов, будет опубликована позднее", - сообщает пресс-служба российского клуба.

Отмечается, что зимой ЦСКА проведет три сбора - два в Турции и один в ОАЭ.

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