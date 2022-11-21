ЦСКА отказался от покупки конкурента Зайнутдинова из Серии A

Защитник "Вероны" Корай Гюнтер не станет игроком московского ЦСКА этой зимой, сообщает "Спорт-Экспресс".

В октябре немецкий и турецкий футболист продлил контракт с итальянским клубом. Таким образом, цена на него стала слишком большой для "красно-синих".

Сообщалось, что клуб общается с представителями футболиста с лета 2022 года.

Его новый контракт с "Вероной" рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока составляет 4,5 миллиона евро.

В этом сезоне серии А 28-летний защитник провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями.

Отметим, что Гюнтер способен сыграть на позиции центрального защитника, на которой в московском клубе выступает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов.

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