ЦСКА оставил Зайнутдинова в запасе и обыграл его бывший клуб в матче РПЛ

Московский ЦСКА, за который играет полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов, провел матч четвертого тура российской премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Команда сыграла в Ростове-на-Дону против местного "Ростова" и одержала победу со счетом 3:1.

Уже после первого тайма "армейцы" вели 2:0. Сначала на 8-й минуте команду вывел вперед Яка Бийол, а затем на 36-й удвоил преимущество Федор Чалов. "Ростов" отыграл один мяч усилиями Данила Глебова на 56-й минуте. Но уже в самой концовке матча Константин Марадишвили установил окончательный счет.

Что касается Зайнутдинова, то он попал в число запасных и на поле так и не был выпущен. Отметим, что до перехода в ЦСКА он играл в РПЛ за "Ростов".

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