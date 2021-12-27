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ЦСКА опубликовал видео мощной поддержки из Тараза

ЦСКА опубликовал видео мощной поддержки из Тараза
©ПФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия

Футбольный клуб ЦСКА из Москвы на своей странице в Instagram опубликовал видео мощной поддержки из Тараза, уроженцем которого является один из его футболистов Бахтиер Зайнутдинов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Музыкальный привет от Зайнутдинова и болельщиков ЦСКА из казахстанского города Тараза!" - говорится в подписи к видео.

23-летний Зайнутдинов выступает за "армейцев" с лета 2020 года. До этого был игроком другого клуба РПЛ - "Ростов". В Казахстане играл за "Астану" и родной "Тараз". В нынешнем сезоне РПЛ Бахтиер провел 14 матчей и забил два гола, а ЦСКА идет на четвертом месте в таблице, набрав 30 очков в 18 матчах.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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