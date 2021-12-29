ЦСКА нашел конкурента Зайнутдинову в "Баварии"

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Микаэль Кюизанс может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Sky Germany.

По информации источника, в услугах 22-летнего французского футболиста заинтересован ЦСКА. Московский клуб сделал официальное предложение "Баварии" о трансфере. Помимо ЦСКА, игроком интересуется "Венеция".

Обе команды готовы заплатить за Кюизанса около десяти миллионов евро. Решение о трансфере футболиста будет принято в начале января. Отмечается, что Кюизанс с большой долей вероятности покинет "Баварию".

Напомним, что в ЦСКА на позиции полузащитника выступает Бахтиер Зайнутдинов. В текущем сезоне РПЛ игрок сборной Казахстана провел за "армейцев" 14 матчей и забил два гола.