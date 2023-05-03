ЦСКА без Зайнутдинова вышел в Суперфинал Кубка России

ЦСКА, в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, вышел в Суперфинал Кубка России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Московский клуб обыграл на выезде екатеринбургский "Урал". ЦСКА в добавленное к первому тайму время открыл счет после гола Хесуса Медины.

Во втором тайме на 51-й минуте экс-игрок "Астаны" нидерландский легионер Рай Влут ударом с пенальти сравнял счет.

На 57-й минуте победу ЦСКА принес Федор Чалов.

ЦСКА напрямую вышел в Суперфинал Кубка России. Что касается "Урала", то клуб из Екатеринбурга же поборется за право сыграть в финальном матче турнира с победителем пары "Краснодар" - "Акрон".

Отметим, что Зайнутдинов не попал в состав из-за травмы.

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