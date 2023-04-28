Тренеру сборной России привели в пример "Астану" после критики

Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка в интервью "РБ Спорт" высказался по поводу критики домашнего поля команды. Он привел в пример арены, на которых выступают "Янг Бойз" и "Астана", передают Vesti.kz.

- Многие критикуют ваше поле в Оренбурге, даже Валерий Карпин (главный тренер "Ростова" и сборной России). Что можете ответить?

- Задам встречный вопрос: на каком поле в Лиге чемпионов играет "Янг Бойз" или "Астана"? На искусственном. Если соперник играет хорошо, я всегда буду его хвалить. Зачастую, говоря о нашем поле, некоторые команды ищут отговорки. Но мы действительно играем хорошо. Результат нашей работы - все клубы хотят забрать Мансилью, Флорентина. Вот "Уфа" играла на искусственном газоне - кто-то плакал? Нет! Вот и вся разница. Не плачь, а выходи и показывай игру на поле.

Отметим, что "Оренбург" идет на восьмом месте в таблице российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков после 24 туров. Следующую игру команда проведет на своем поле с "Нижним Новгородом" 30 апреля.

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