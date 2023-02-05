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Тренер ЦСКА рассказал о травме Зайнутдинова и его возвращении

Тренер ЦСКА рассказал о травме Зайнутдинова и его возвращении
©ПФК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выразил надежду на скорое восстановление полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова. Он подвел итоги товарищеского матча с "Оренбургом", в котором футболист заработал повреждение.

"Хороший и динамичный матч. Потеряли баланс и пропустили гол, но затем взяли игру под контроль и создавали моменты. Последней передачи не хватало, но все-таки сравняли счет. И  имели еще предостаточно возможностей его увеличить его, тот же незабитый пенальти.

Мягкое поле, получили два повреждения Зайнутдинов и Глебов: идентичные травмы, пострадали голеностопы. Надеюсь, ничего серьезного и они быстро вернутся в строй.

Задача сборов, думаю, выполнена. Команда набирает форму, основная группа провела 75 минут, все выдержали. Победы еще впереди. Начинаем заключительные этапы подготовки", - сказал в интервью, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.

Напомним, ЦСКА и "Оренбург" разошлись ничьей 1:1. В следующем товарищеском матче армейцы 11 февраля сыграют с грозненским "Ахматом".

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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