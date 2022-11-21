Стало известно о планах ЦСКА на Зайнутдинова в матче Кубка России

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов после возвращения из национальной команды отправится с московским клубом на матч Кубка России против Урала, сообщает "Р-Спорт".

Матч "Урал" - ЦСКА в рамках группового этапа Кубка России состоится 22 ноября в Екатеринбурге.

"Федор Чалов в понедельник провел тренировку в общей группе и полетит с командой в Екатеринбург. Бахтиер Зайнутдинов и Виктор Мендес вернулись из сборных и также отправятся с командой на кубковый матч. Хорхе Карраскаль и Хесус Медина, которые накануне провели игру за сборные в Северной Америке, присоединятся к команде уже в Сочи", - говорится в сообщении армейцев.





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