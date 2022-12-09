Стали известны соперники ЦСКА Зайнутдинова на зимних сборах

Московский ЦСКА, в составе которого выступает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, узнал соперников по зимним сборам, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На сборах в ОАЭ запланированы две встречи. О сопернике, с которым армейцы должны встретиться 15 января, будет сообщено позже, а 19-го ЦСКА сыграет с "Оренбургом".

На сборах в Турции клуб казахстанца проведет пять матчей - 27 января против сербского "Партизана", 31-го с "Аланией" и четвертого февраля с датским "Вайле".

На третьем сборе 11 февраля армейцы там же в Турции проведут матч с "Ахматом", а 15-го - с московским "Динамо".

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