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Слуцкий назвал Зайнутдинова игроком без позиции. Мешает ли универсализм карьере лидера сборной Казахстана?

Слуцкий назвал Зайнутдинова игроком без позиции. Мешает ли универсализм карьере лидера сборной Казахстана?
©ПФК ЦСКА

Умение Бахтиера Зайнутдинова сыграть практически на любой позиции на поле известно уже давно, но в то же время размывается восприятие его атакующих качеств. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему воспитанник "Тараза" стал заложником своего универсализма и может ли это помешать ему в проекции европейской карьеры. 

После недавнего матча ЦСКА с "Ахматом" Леонид Слуцкий высказал достаточно любопытное мнение о Зайнутдинове.

"Когда говорят, что футболист - универсал, это значит, что он не очень хорош на своей основной позиции. Реально большим, ярким игроком никто не затыкает "дырки". Это очень удобно для тренеров - иметь таких футболистов (которые могут сыграть в разных амплуа). Но на самом деле это игроки без ярко выраженной позиции. Вот Зайнутдинов как раз такой. Он может сыграть там и там, у нет нет ярко выраженной позиции, он везде неплох, но нигде не прям вау. Но если игрок средний и при этом универсал - это его плюс". 

Вероятно, Слуцкий оценивает Зайнутдинова именно по периоду в ЦСКА. В Москве Бахтиер действительно стал мегауниверсальным игроком и, по сути, сыграл на большинстве полевых позиций, кроме  нападающего и правого центрального защитника. Но почему же Зайнутдинов не оказался востребован в ЦСКА именно как атакующий игрок? 

У Зайнутдинова были шансы в качестве игрока нападения, несколько матчей при Викторе Гончаренко и Алексее Березуцком он играл правым вингером. Увы, тогда эффективность оказалась невысокой, один ассист в семи играх, если верить статистике Transfemarkt.

Но при этом Зайнутдинов смотрелся убедительно как центральный полузащитник, именно на этой позиции он чаще всего забивал за ЦСКА - четыре гола в 16 матчах. Тот же Григорий Бабаян всегда отмечал умение Бахтиера поддерживать атаку вторым темпом, плюс хорошо поставленный удар со средней дистанции - все это характерно именно для позиции центрального полузащитника. 

Постоянная смена позиций Бахтиера - следствие не только универсализма игрока, но и кадровых проблем ЦСКА. Антропометрия и выносливость - еще одни весомые качества казахстанца. Этим пользуется ЦСКА. Зайнутдинова вынужденно поставили левым центральным защитником и он стал лидером во всей РПЛ по проценту выигранных верховых единоборств. Весной этого года Бахтиер перешел на позицию левого латераля и вновь показал себя - гол и ассист в трех матчах.

Но при Федотове Зайнутдинов еще не был использован хотя бы на дистанции в несколько матчей как игрок атаки или центра поля. Вероятно, это именно то, о чем говорит Слуцкий. В команде уровня ЦСКА, будучи игроком атаки, Зайнутдинов не проявлял себя сверхъярко. То есть, возможно, в большом клубе РПЛ или средней команде из топ-лиги Европы казахстанец уже не будет воспринят как игрок атаки. И ведь из той же Италии интерес к Зайнутдинову присутствует именно как к латералю. 

Касательно Бахтиера на днях высказался и бывший тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов. Он характеризовал его скорее как игрока центра поля и атаки, но в то же время болгарин выделил достаточно схожую со Слуцким мысль - Зайнутдинов не стал одним из лидеров ЦСКА. 

"Оптимальная позиция Зайнутдинова? Стоит признать, что одно из его сильных качеств - универсальность, он может играть на разных позициях, но для меня он игрок центра поля или фланговый атакующий, потому что он умеет забивать голы. В обороне? Там тоже может, если прогресс есть, то почему нет? Главное - играть с головой и прогрессировать. 

Я смотрю, как у него проходит последний год, есть травмы, и это тоже проблема, которую нужно решать. У Бахи есть все качества, но ему надо каждый день улучшать свои навыки, ему надо сконцентрироваться только на работе! Поэтому я бы сказал, что пока Зайнутдинова рано отправлять в Италию. Надо добиться того, чтобы он стал одним из лидеров ЦСКА, заметным игроком в РПЛ. Вы посмотрите, как съездил в Италию Кокорин и другие игроки из РПЛ, им не удалось там серьезно заявить о себе". 

С одной стороны, Зайнутдинов по-прежнему эффективен для сборной Казахстана как игрок атаки и приносит пользу. Да и если Бахтиер уедет в топ-лигу, для большинства из нас будет абсолютно неважно, в какой роли его там задействуют. Но в то же время есть сожаление, что на высоком клубном уровне казахстанец постепенно отдаляется от амплуа яркого, результативного, атакующего футболиста, коим он выглядел на старте карьеры.  

Фото: Vesti.kz, Турар Казангапов©

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Стойлов Станимир

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