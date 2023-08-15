Сергей Юран может возглавить клуб казахстанского футболиста в чемпионате России

Грозненский "Ахмат", за который выступает защитник сборной Казахстана Марат Быстров, может сменить главного тренера, сообщает "Матч ТВ".
Новым наставником клуба может стать российский специалист Сергей Юран, ныне возглавляющий "Пари НН". В 2009 году он тренировал "Локомотив" из Астаны.
"Юран входит в шорт‑лист "Ахмата". Клуб готов заплатить компенсацию "Пари НН", прописанную в контракте с тренером", - сказал источник телеканала.
Ранее "Ахмат" объявил об увольнении главного тренера Сергея Ташуева. В четырех матчах нового сезона РПЛ грозненский клуб набрал три очка.
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