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Рулевой казахстанского футболиста второй раз подряд признан лучшим тренером месяца

Он обошел серьезных оппонентов.

Рулевой казахстанского футболиста второй раз подряд признан лучшим тренером месяца
Игорь Черевченко. Фото: РИА Новости©
Новости спорта Футбол Россия
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Наставник футбольного клуба "Химки" Игорь Черевченко выбран лучшим тренером декабря чемпионата России, сообщается на сайте РПЛ.

Отмечается, что за три месяца работы в "Химках" Черевченко уже второй раз подряд выиграл награду лучшему тренеру и снова победил единогласно. В ноябре химчане под руководством 46-летнего специалиста одержали три победы подряд, а в последнем месяце года также ни разу не проиграли: в гостях сыграли вничью с ЦСКА, а дома обыграли "Арсенал" и "Локомотив".

По результатам шести последних туров "Химки" - лучшая команда РПЛ с 16 очками. В турнирной таблице "красно-черные" завершили 2020-й год на 11-м месте, но оторвались от зоны переходных матчей на 11 очков.

В голосовании, в котором участвуют болельщики, эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер", Черевченко обошел Сергея Семака, Владимира Федотова, Мурада Мусаева и Александр Хацкевича.

Отметим, что за подмосковный клуб с сентября выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, который с того момента провел шесть матчей в РПЛ и результативными действиями не отметился. Ранее он был игроком "Оренбурга".

 

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Метки:
Футбол Химки ФК Россия Премьер-лига России Куат Исламбек Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу

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