Рулевой казахстанского футболиста второй раз подряд признан лучшим тренером месяца

Наставник футбольного клуба "Химки" Игорь Черевченко
выбран лучшим тренером декабря чемпионата России, сообщается на сайте
РПЛ.
Отмечается, что за три месяца работы в "Химках" Черевченко уже второй раз подряд выиграл награду лучшему тренеру и снова победил единогласно. В ноябре химчане под руководством 46-летнего специалиста одержали три победы подряд, а в последнем месяце года также ни разу не проиграли: в гостях сыграли вничью с ЦСКА, а дома обыграли "Арсенал" и "Локомотив".
По результатам шести последних туров "Химки" - лучшая команда РПЛ с 16 очками. В турнирной таблице "красно-черные" завершили 2020-й год на 11-м месте, но оторвались от зоны переходных матчей на 11 очков.
В голосовании, в котором участвуют болельщики, эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер", Черевченко обошел Сергея Семака, Владимира Федотова, Мурада Мусаева и Александр Хацкевича.
Отметим, что за подмосковный клуб с сентября выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат
, который с того момента провел шесть матчей в РПЛ и результативными действиями не отметился. Ранее он был игроком "Оренбурга".
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