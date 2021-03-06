Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Ротор" с футболистом сборной Казахстана в составе набрал очки в матче РПЛ

Команда продолжает оставаться на 13-м месте.

"Ротор" с футболистом сборной Казахстана в составе набрал очки в матче РПЛ
Фото: ФК "Ротор"©
Новости спорта Футбол Россия
0

Футболисты волгоградского "Ротора" на своем поле сыграли вничью с подмосковными "Химками" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Волгограде завершилась со счетом 0:0. В старте у "Ротора" вышел защитник сборной Казахстана по футболу Дмитрий Шомко, который отыграл весь матч. Юрий Логвиненко и Алексей Щеткин не попали в заявку из-за травм.

Для Шомко это второй матч в РПЛ за "Ротор". Оба он отыграл со старта и до финального свистка.

"Ротор" набрал 18 очков и продолжает занимать 13-е место в РПЛ. Следующий матч команда Шомко, Логвиненко и Щеткина проведет 13 марта на выезде против екатеринбургского "Урала".

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Премьер-лига России Ротор ФК Казахстанцы за границей Химки ФК Шомко Дмитрий Щеткин Алексей Логвиненко Юрий

Ссылки по теме:

Новости
6 марта
21:41
Футбол

"Ротор" с футболистом сборной Казахстана в составе набрал очки в матче РПЛ
6 марта
18:55
Футбол

Зайнутдинов против Быстрова. ЦСКА победил и приблизился к "Зениту"
6 марта
18:48
Футбол

Снова без Аймбетова. "Крылья Советов" одержали крупную победу и сохранили лидерство в ФНЛ
6 марта
15:50
Футбол

Зайнутдинов попал в стартовый состав ЦСКА на матч с "Ахматом" в РПЛ
6 марта
13:29
Футбол

В российском клубе оценили трансфер и форму футболиста сборной Казахстана
6 марта
13:01
Футбол

"Говорил с Лория". Исламбек Куат - о переговорах с "Астаной", обиде болельщиков и сборной Казахстана
3 марта
15:10
Футбол

Скончался спортивный комментатор Юрий Розанов
2 марта
20:07
Футбол

"Конкуренция с "Кайратом"? А что, у них там какие-то звезды?". Новичок "Астаны" - об уровне КПЛ и борьбе за титул
2 марта
14:42
Футбол

"Предпочли вариант, где его больше ценят". Агент Бахтиярова - о причинах срыва контракта с клубом РПЛ и новой команде
1 марта
15:35
Футбол

Зайнутдинов в полузащите, Шомко один из лучших, Быстров в запасе. Как сыграли казахстанцы в 20-м туре РПЛ
1 марта
12:45
Футбол

Слуцкий, капитанство в "Оренбурге" и сборная, или как Деспотович из запасного "Астаны" превратился в бомбардира РПЛ
1 марта
11:10
Футбол

Клуб РПЛ отзаявил казахстанского нападающего
28 февраля
23:54
Футбол

Футболист сборной Казахстана стал одним из лучших игроков "Ротора" в матче против "Тамбова"
28 февраля
19:34
Футбол

Двукратный чемпион Казахстана принес победу "Рубину" над "Спартаком" в РПЛ
27 февраля
18:56
Футбол

"Крылья Советов" одержали победу в первом матче в ФНЛ после подписания Абата Аймбетова
27 февраля
18:06
Футбол

Новый клуб Аймбетова с юмором объявил о подписании контракта с нападающим
27 февраля
15:45
Футбол

В России разобрали позицию Зайнутдинова перед центральным матчем ЦСКА в РПЛ
27 февраля
12:33
Футбол

Вратарь узнал об исключении из заявки на сезон в день матча с самым казахстанским клубом РПЛ
27 февраля
08:09
Футбол

"Первая официальная игра, может, чуточку переволновались". Шомко - о дебюте в российской премьер-лиге
27 февраля
07:25
Футбол

Тренер российского клуба оценил дебют футболистов сборной Казахстана в РПЛ
26 февраля
23:54
Футбол

Российский клуб одержал волевую победу в дебютном матче игроков сборной Казахстана в РПЛ
26 февраля
21:04
Футбол

Два футболиста сборной Казахстана попали в стартовый состав российского клуба на выездной матч РПЛ
25 февраля
00:40
Футбол

"Я не сбегал из "Турана". Игрок с казахстанскими корнями из "Урала" прокомментировал ситуацию с клубом КПЛ
24 февраля
21:17
Футбол

"Муртазаев, Малый и Ерланов могли бы уехать". Экс-тренер "Шахтера" Кумыков - о казахстанцах в РПЛ
24 февраля
19:36
Футбол

Два футболиста сборной Казахстана попали в состав российского клуба на матч РПЛ
23 февраля
22:07
Футбол

"Кайрат" разгромил клуб казахстанцев из чемпионата России
23 февраля
16:49
Футбол

Прямая трансляция матча "Кайрата" с российским клубом футболистов сборной Казахстана
23 февраля
08:06
Футбол

Абат Аймбетов вошел в список самых дорогих футболистов чемпионата России
22 февраля
22:32
Футбол

"Он может хорошо заиграть в АПЛ". Стойлов - о таланте Зайнутдинова, главной проблеме Сейдахмета и негативном влиянии "Кайрата" на Куата
22 февраля
19:42
Футбол

"Крылья Советов" не поставили Аймбетова в состав, разгромили "Химки" и вышли в четвертьфинал Кубка России
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика