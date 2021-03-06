"Ротор" с футболистом сборной Казахстана в составе набрал очки в матче РПЛ

Футболисты волгоградского "Ротора" на своем поле сыграли вничью с подмосковными "Химками" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Волгограде завершилась со счетом 0:0. В старте у "Ротора" вышел защитник сборной Казахстана по футболу Дмитрий Шомко, который отыграл весь матч. Юрий Логвиненко и Алексей Щеткин не попали в заявку из-за травм.

Для Шомко это второй матч в РПЛ за "Ротор". Оба он отыграл со старта и до финального свистка.

"Ротор" набрал 18 очков и продолжает занимать 13-е место в РПЛ. Следующий матч команда Шомко, Логвиненко и Щеткина проведет 13 марта на выезде против екатеринбургского "Урала".

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