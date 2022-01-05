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Российский клуб решил судьбу футболиста сборной Казахстана

Российский клуб решил судьбу футболиста сборной Казахстана
©ФК "Ротор"
Новости спорта Футбол Россия

Волгоградский "Ротор" решил сохранить в команде нападающего сборной Казахстана Алексея Щеткина. Об этом сообщает телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым".

"Алексей Щеткин остается в команде до конца сезона. По нападающему сборной Казахстана был вопрос - у него большая личка. Однако оставили в силе прежние договоренности", - пишет источник.

По информации источника, Щеткин зарабатывает в "Роторе" 800 тысяч рублей (4,7 миллиона тенге). С этой зарплатой казахстанец входит в топ-5 высокооплачиваемых игроков клуба.

Напомним, Щеткин выступает за волгоградскую команду с января 2021 года. Всего за "Ротор" он сыграл 18 матчей, в которых забил пять голов. Сам же клуб набрал лишь 24 очка и находится в зоне вылета, на 17-м месте в таблице ФНЛ.

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Щеткин Алексей Ротор ФК

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