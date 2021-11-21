Российский клуб решил расстаться с трехкратным чемпионом Казахстана

Калининградская "Балтика" намерена расстаться с 28-летним казахстанским нападающим Романом Муртазаевым, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на "Матч ТВ".

Это может случиться уже после осенней части ФНЛ. Трехкратный чемпион Казахстана в составе "Астаны", имеющий опыт выступления в Лиге чемпионов, в 11 матчах ФНЛ не забил ни одного мяча, отметившись лишь голом в Кубке России в ворота "Саранска".

Стоит отметить, что Муртазаев уже не попал в заявку на матч 24-го тура ФНЛ против "Ротора". Зимой "Балтика" намерена провести ревизию в линии нападения. На счету четырех номинальных нападающих калининградцев нет ни одного гола с игры в текущем первенстве. Команда Сергея Игнашевича занимает восьмое место в турнире, находясь в шести очках от зоны "стыков".