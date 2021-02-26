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Российский клуб одержал волевую победу в дебютном матче игроков сборной Казахстана в РПЛ

Всего было забито четыре гола.

Российский клуб одержал волевую победу в дебютном матче игроков сборной Казахстана в РПЛ
Дмитрий Шомко. Фото: ФК "Ротор"©
Новости спорта Футбол Россия
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"Ротор", за который выступают футболисты сборной Казахстана Дмитрий Шомко, Алексей Щеткин и Юрий Логвиненко, победил "Тамбов" в 20-м туре российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Саранске и завершилась со счетом 3:1 в пользу волгоградского клуба. Первыми успеха добились хозяева усилиями Артема Архипова на 41-й минуте. Гости отыгрались при помощи автогола Зураба Гигашвили на 54-й минуте, после чего в составе "Ротора" на 58-й и 71-й минутах отличились Андрес Понсе и Николай Кипиани.

Благодаря этой победе "Ротор" набрал 17 очков и закрепился на 13-м месте в таблице, в то время как "Тамбов" с 13 баллами остался на последней, 16-й строчке.

В следующем туре, 6 марта, "Ротор" дома сыграет с подмосковными "Химками", а на следующий день "Тамбов" в гостях встретится со столичным "Динамо".

Отметим, что Щеткин и Шомко вышли в стартовом составе, тогда как Логвиненко не сыграл из-за травмы. При этом в перерыве Щеткин был заменен на Камиля Муллина. А белорусский полузащитник Иван Маевский, игравший с казахстанскими игроками за "Астану" в последние сезоны, начинал игру на скамейке запасных, но появился на поле на 85-й минуте.

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Метки:
Россия Сборная РК по футболу Премьер-лига России Футбол Ротор ФК Казахстанцы за границей Шомко Дмитрий Щеткин Алексей Логвиненко Юрий

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