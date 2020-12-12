Российский клуб казахстанского футболиста сыграл "договорняк". Директора пожизненно отстранили

ФК "Чайка", за который выступает казахстанец Рамазан Оразов, признали виновным в организации договорного матча, сообщает "Чемпионат".

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза пожизненно отстранил от любой связанной с футболом деятельности арбитра Максима Матюнина, а также директора "Чайки" Олега Баяна.

Речь идет об игре 2018 года между "Чайкой" и "Армавиром‎" в 1/32 финала Кубка России. "Чайка" в той встрече победила со счетом 2:0. РФС аннулировал этот результат и засчитал клубу техническое поражение (0:3).

В 2019 году "Чайка" также была участником дела о договорном матче с командой "Черноморец", а спортивный директор клуба Баян получал отстранение на два года за участие в ставках.

Владелец клуба из села Песчанокопское, ростовский бизнесмен Андрей Чайка категорически отвергал обвинения в проведении договорного матча с "Черноморцем".

"Не хочется в это верить. Но если скажут, что нас не хотят видеть в российском чемпионате, - мы уйдем, закроем академию и все то, во что вкладываем средства, душу и сердце. При таком подходе будущего у нашего футбола нет", - говорил он.