В России высказались о перспективах Бердыева после ухода из "Кайрата"

Бывший футболист "Рубина", а ныне тренер клуба "Амкар-Пермь" Рустем Хузин, выразил надежду на возвращение экс-наставника "Кайрата" Курбана Бердыева в казанский клуб, сообщает "Бизнес Online".

- Много ли вы почерпнули от Бердыева?

- Не скажу, что у нас был один взгляд на какие-то схемы, но от него я многое взял.

- Кстати говоря, Бердыев покинул "Кайрат". Как считаете, есть ли у него перспективы в премьер-лиге?

- Очень хотел бы услышать, что Курбан Бекиевич возвращается в "Рубин". Он бы навел порядок! Я не знаю внутреннюю кухню нынешнего "Рубина", но все, что происходит, - плачевно. Такая история, такие амбиции… Как можно было столь безобразно провести сезон? Это трагедия.

Напомним, Бердыев возглавлял "Кайрат" с 2021 года. Под его руководством клуб завоевал Кубок Казахстана и выступил на групповой стадии Лиги конференций. В алматинском клубе его сменил Кирилл Кекер.

69-летний специалист тренировал "Рубин" с 2001 по 2013 год, а затем с 2017 по 2019-й.

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