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В России разобрали позицию Зайнутдинова перед центральным матчем ЦСКА в РПЛ

"Армейцы" идут вторыми в таблице.

В России разобрали позицию Зайнутдинова перед центральным матчем ЦСКА в РПЛ
Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Sportbox.ru рассказал о поправках в обороне московского ЦСКА перед центральным матчем 20-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) с "Локомотивом". Источник предполагает, что казахстанский футболист "армейцев" Бахтиер Зайнутдинов будет переведен в среднюю линию по левому флангу.

Встреча пройдет сегодня, 27 февраля, в Москве на стадионе "РЖД Арена" и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.

"Правки в обороне. ЦСКА же внес поправки слева. Точнее говоря, утвердил привычный вариант. По осени основной фигурой там нередко выглядел новичок Бахтиер Зайнутдинов, который отыграл на месте левого защитника порядка десяти матчей. И что характерно, почти все они становились победными. Тем не менее на зимних сборах Виктор Гончаренко вернул в состав Георгия Щенникова, а Зайнутдинова поднял по флангу выше. Возможно, тренер счел, что оборонительное амплуа ограничивает созидательные возможности казахского хава.

Как бы то ни было, к возобновлению сезона армейская оборона подошла в своем классическом сочетании: Фернандес - Дивеев - Магнуссон - Щенников", - говорится в тексте. 

Напомним, что матчами 20-го тура возобновился чемпионат России. Перед этой игрой ЦСКА с 37 очками идет на втором месте в таблице, тогда как "Локомотив" с 28 баллами располагается на восьмой позиции из 16.

22-летний Зайнутдинов играет за "армейцев" с лета прошлого года, забив один гол в 14 встречах РПЛ. Ранее казахстанец защищал цвета "Ростова".

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Метки:
Россия ЦСКА Сборная РК по футболу Премьер-лига России Футбол Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей

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