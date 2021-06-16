В России оценили перспективы Дмитрия Шомко остаться в "Роторе"

Российский сайт riac34.ru считает, что казахстанский футболист Дмитрий Шомко не останется в "Роторе", который по итогам сезона вылетел в ФНЛ (второй по силе дивизион).

"Зимний "казахстанский десант" постепенно рассасывается. Логвиненко, пробывший в команде около месяца, уже выступает за родной "Актобе". А левый защитник Дмитрий Шомко сейчас в поисках нового клуба. Играть в ФНЛ у него нет желания, шансов остаться в Волгограде не более одного процента. Есть вероятность, что Шомко окажется в "Нижнем Новгороде". Волжский клуб ведет переговоры с болгарским специалистом Станимиром Стойловым. Он хорошо знаком с Шомко, поэтому игрок тоже ждет итоги переговоров клуба с тренером", - говорится в тексте.

Напомним, что волгоградцы вылетели из РПЛ, финишировав на предпоследнем, 15-м месте в таблице, а сам левый защитник не имел возможности должным образом проявить себя из-за травмы, приняв участие лишь в четырех матчах в чемпионате.

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