Раскрыта причина смерти российского футболиста во время матча

Глава Калининградской Федерации футбола Александр Гвардис рассказал о трагедии, которая произошла во время матча между командами "Балтика-М" и "Красная Звезда".

По словам очевидца, смерть молодого футболиста Александра Шишмарева вряд ли была вызвана черепно-мозговой травмой.

"Страшнейшая трагедия для всех нас. Шишмарев выходил на мяч, в борьбе столкнулся с игроком "Балтики", в результате чего неудачно упал. По предварительным данным, у него запал язык, он задохнулся. Это точно не была черепно-мозговая травма. Скорая помощь прибыла к полю в течение 15-25 минут после вызова", - рассказал он "Спорт-Экспрессу".

Предварительно, у игрока запал язык и он задохнулся.

Голкипер "Красной Звезды" Шишмарев умер после столкновения с соперником во время тренировочного матча с калининградской "Балтикой-М". Уточняется, что 23-летний спортсмен после столкновения потерял сознание.

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