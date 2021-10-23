"Парни предложили это место застраховать". Зайнутдинов - о голе задом, подколах в команде и своем старте в сезоне с ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов в интервью сайту ЦСКА оценил свой старт в нынешнем сезоне российской премьер-лиги. Он также рассказал, как в команде подкалывают его после гола, забитого задом.

- Перед матчами с "Уралом" и "Крыльями Советов" ты в очередной раз уезжал в сборную, как и многие другие наши ребята. Тренерам, а также врачам, реабилитологам вновь привести команду к единому знаменателю после паузы на сборные всегда непросто: кто-то играл, кто-то сидел на лавке, кто-то летел много часов, одни ночью, вторые днем… Казахстан - свет не ближний, а график сезона очень плотный. Ты нормально справляешься с такими нагрузками?

- Ты правильно сказал, все это есть, но организм молодой, обязан справляться. Главный тренер по возможности всегда дает нам один выходной, чтобы мы отоспались, привели себя в порядок. Это очень помогает, да и вообще привыкаешь к такому графику, живешь в нем. Тяжелее всего пришлось в пик коронавируса, потому что прямых рейсов не было, приходилось делать по две-три пересадки, путешествовать через третьи страны. Благо, сейчас открыли границы, уже полегче. Со сборной летели один раз в Шотландию, это часов семь-восемь, точно не помню. За "Астану" играл - добирались на матч Лиги Европы со "Спортингом" в Португалию примерно столько же. Жаловаться тут не на что, восстанавливаюсь быстро.

- Как оценишь стартовый отрезок сезона для нашей команды и в плане собственной игры?

- Начали, если честно, не так, как ожидали. Теряли очки, но последние четыре-пять матчей провели хорошо, пришли в себя. Обретаем форму, а сам я восстановился после травмы, которая долго не давала играть. Хочу прогрессировать дальше вместе с командой и набирать очки.

- Какой матч запомнился пока больше всего?

- Дерби со "Спартаком". Очень важно было выиграть его для наших болельщиков, и мы вырвали победу, порадовали их. До этого я уже побеждал "красно-белых" в чемпионате и с ПФК ЦСКА, и с "Ростовом", проигрывал только на Кубке. Еще, кстати, именно в ворота "Спартака" сделал свой первый дубль в России.

- Если уж речь зашла про голы - расскажи, как ты оттачивал тот удар, которым забил "Нижнему Новгороду".

- (Смеется) Ильза не зря сказал, что с зимы мы оставались после тренировок, он подавал, а я завершал. Шутки шутками, а получилось спонтанно - хотел пойти головой, понял, что не успеваю, кинул корпус и почувствовал, что мяч попал в копчик. Поворачиваюсь - гол. Я очень удивился! Думаю, по моему лицу в тот момент это было видно.

- Какой самый удачный подкол был в раздевалке?

- Парни предложили это место застраховать.

- Говорят, ноги Лионеля Месси застрахованы, ни много ни мало, на 550 миллионов евро. Во сколько оценишь свою... мм... страховку?

- (Смеется) Не знаю, пусть болельщики решают!

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