Лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов не играет в официальных матчах уже около года. В беседе с корреспондентом Vesti.kz своим мнением по тяжелому периоду в карьере игрока высказался главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян.

Отметим, что Зайнутдинов работал под руководством Бабаяна в "Астане" и ЦСКА. На данный момент полузащитник представляет московское "Динамо".

"Когда я еще был в ЦСКА, у него уже тогда возникли эти проблемы. Я не знаю, с чем они связаны - с неудачной операцией или с другими факторами. Но он уже попробовал все, сменил клубы, был, кажется, у всех зарубежных специалистов, но никак не может вернуться на свой уровень. Я очень переживаю за Баху, знаю, как ему тяжело сейчас, и знаю, как он мучается из-за этой ситуации, на него это очень давит. Он отличный футболист, топ-игрок, который способен сыграть на трех-четырех позициях, и сборной Казахстана его сильно не хватает. Искренне желаю ему, чтобы он поскорее вернулся, восстановился и снова был на поле, потому что без футбола он мучается. Не знаю, что должно случится, но надеюсь, он найдет того специалиста, который поможет ему вернуться. У него еще достаточно времени. Если все пойдет хорошо, он еще спокойно может играть ближайшие пять лет на топ-уровне", - заявил тренер.

Зайнутдинов выступает за московское "Динамо" с лета 2025 года, когда перешёл из турецкого "Бешикташа" за 2,5 миллиона евро. До этого казахстанец играл за московский ЦСКА, "Ростов", "Астану" и "Тараз".

Последний матч за "Динамо" защитник провёл 19 октября 2025 года против "Ахмата", после чего получил травму и надолго выбыл из строя. С тех пор Зайнутдинов не появлялся на поле в составе московского клуба.

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