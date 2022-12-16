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Новости спорта Футбол Россия
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"Новый уровень". Алип поделился своими ощущениями после подписания контракта с "Зенит"

"Новый уровень". Алип поделился своими ощущениями после подписания контракта с "Зенит"
©ФК "Зенит"

Казахстанский защитник Нуралы Алип прокомментировал подписание контракта с санкт-петербургским "Зенитом", передает корреспондент Vesti.kz.

В интервью пресс-службе клуба он поделился своими эмоциями и планами на будущее.

- Нуралы, вы подписали контракт с "Зенитом" по схеме 2,5+1, поздравляем! Какие эмоции сейчас испытываете?

- Всем привет, спасибо! Эмоции самые положительные, я рад что остался в большой зенитовской семье. Мне очень приятно это доверие, буду делать все, чтобы оправдать его. 

- О приглашении на просмотр в петербургский клуб вы узнали в конце прошлого декабря. Как сами оцените минувший период?

- С самого начала отдавал себе отчет в том, что просто не будет, что надо выкладываться на максимум и доказывать, что соответствую высоким клубным требованиям. Это был очень важный период, я многому научился. Кстати, не последнюю роль в этом сыграл сам "Зенит". Инфраструктура тут на высшем уровне, есть все необходимое для игры. Так что главное теперь - использовать эти преимущества, продолжать расти в профессиональном плане и выходить на новый - чемпионский - уровень игры. 

- В линии защиты петербуржцев серьезная конкуренция, пробиться в основу очень сложно. Как справляетесь с таким давлением?

- Никакого давления нет - в лучшем клубе России по-другому быть не может! Буду работать, дай Бог, думаю, все получится. 

- Что запомнилось больше всего? Матч, событие, что-то другое?

- Лично для меня главное воспоминание - это победа в Суперкубке России против красно-белых - 4:0. Тогда и поддержка на трибунах, и игра на поле были на высшем уровне. Такие моменты на всю жизнь. 

- Как вам в целом ощущения от домашнего стадиона "Зенита" - традиционно самого посещаемого в России?

- Играть на "Газпром Арене" было моей мечтой. И я счастлив, что она исполнилась. Это самый крутой стадион, который я видел! Причем крутой не только технологически - там и атмосфера прекрасная. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые на каждом матче оказывают нам фантастическую поддержку. 

- Как чувствуете себя в Петербурге? Привыкли к местному климату, любите ли гулять?

- Мне тут очень хорошо, это красивый и комфортный для жизни город, в центре вообще невероятно! Замечательно, что я задержусь здесь. 

- Когда мы говорили с вами весной, вы сказали, что главная цель на 2022 год - полноценный переход в "Зенит". Она достигнута, какую цель поставите на 2023-й?

- Очень хочу помочь команде взять очередной титул и добавить на эмблему вторую звезду. Это задача номер один для всех нас. 

- Как вы проводите отпуск, чем сейчас занимаетесь?

- Довольно много приятных хлопот сейчас - через неделю мне исполнится 23 года, а 18 декабря у меня свадьба! Понемногу возвращаюсь к тренировкам, несколько занятий уже было, но из-за свадьбы, думаю, пару дней пропущу. А так весь отпуск буду в Алматы, рядом с родными и близкими.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Кайрат ФК Казахстанцы за границей

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