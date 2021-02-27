Новый клуб Аймбетова с юмором объявил о подписании контракта с нападающим

"Крылья Советов" объявили о подписании контракта с нападающим Сергеем Корниленко. Напомним, форвард занимает пост спортивного директора самарского клуба.

"Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко подписал последнего новичка нашей команды в это трансферное окно. Им стал известный белорусский форвард, ранее уже выступавший за наш клуб", - говорится в сообщении пресс-службы самарского клуба.

Сообщалось, что Корниленко внесен в заявку "Крыльев Советов" на матчи Футбольной национальной лиги под 12-м номером. Форвард сыграет прощальный матч на "Самара Арене". Планируется, что футболист выйдет на поле в одном из матчей команды в ФНЛ.

Спортивный директор @fckssamara Сергей Корниленко подписал последнего новичка нашей команды в это трансферное окно. Им стал известный белорусский форвард, ранее уже выступавший за наш клуб 📝🤝 pic.twitter.com/HLEQn3PFik — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 27, 2021

Добавим, что 22 февраля "Крылья" подписали нападающего сборной Казахстана Абата Аймбетова. Сообщалось, что контракт игрока будет рассчитан до лета 2023 года с окладом 500 тысяч рублей (около 2,8 миллиона тенге) в месяц.

Самарский клуб после 26 туров идет в ФНЛ (второй по силе российский дивизион) на втором месте, дающем право напрямую попасть в РПЛ. До конца турнира осталось 16 туров.

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