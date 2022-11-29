"Ничего не добьется". В Европе усомнились в успехе Бердыева в РПЛ

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера "Сочи", сообщает "РБ Спорт".

Бердыев принял "Сочи" после ухода из иранского "Трактора". Ранее 70-летний специалист возглавлял "Кайрат".

"Не думаю, что Бердыев сможет что-то кардинально поменять в "Сочи". Клубу нужен молодой перспективный тренер, у которого есть современное видение игры. У Бердыева долгая карьера за плечами, не было смысла звать его в "Сочи".

Думаю, с Бердыевым "Сочи" ничего не добьется, им нужно было пригласить Кержакова", - заявил чешский специалист.

Что касается Петржелы, то 69-летний чех тренировал "Зенит" с 2002 по 2006 год.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса