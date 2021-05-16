"Нашу команду похоронили и убили, это какой-то цирк". Гендир клуба двух футболистов сборной Казахстана

Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский заявил, что спортивный принцип не был соблюден при переносе времени начала матча РПЛ между "Уфой" и тульским "Арсеналом", сообщает агентство "Р-Спорт.

"Ротор" сыграл вничью со счетом 1:1 в матче 30-го тура РПЛ против "Рубина", а матч между "Уфой" и "Арсеналом" был перенесен с 17:00 на 19:00 из-за высокой температуры. А затем "Ротор" вылетел из РПЛ после победы "Уфы" над "Арсеналом" со счетом 2:1.

"Ситуация из ряда вон, спортивный принцип не соблюден. Идет борьба за выживание, и все должны начинать в одно время. Ребята поставили градусник на солнце в Уфе, подождали, пока мы сыграем, и спокойно начали свой матч. Значит, и наш матч нужно было переносить. Подождали бы мы до четырех часов, до шести - ничего страшного. Это просто недоразумение. Где спортивный принцип? У меня основной этот вопрос к лиге", - сказал Рекечинский.

По словам Рекечинского, футболисты "Ротора" "играли под напряжением", а в Уфе команды "вышли играть на расслабоне". "С этим нужно разбираться. Просто похоронили нашу команду сегодня, это какой-то цирк. У нас получается, какая-то лига приколов? Возмущению нет предела, убили нашу команду. Нам говорят, что надо играть в одно время и соблюдать спортивный принцип. Давайте соблюдать! Мы выходим играть и видим по телевизору, что в Уфе команды не выходят", - продолжил гендиректор "Ротора".

"Понятно, что поставь градусник в тени - одна будет температура, на солнце - другая. За дураков нас совсем держите? Это скандальная ситуация, такого быть не должно. Еще большой вопрос, был ли пенальти в наши ворота на последних минутах. Хочу поблагодарить свою команду за сезон, показали характер, сделали все возможное, настоящие мужики, в конце не повезло", - заключил Рекечинский.

Напомним, за волгоградский "Ротор" выступают футболисты сборной Казахстана Дмитрий Шомко и Алексей Щеткин.

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