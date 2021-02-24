"Муртазаев, Малый и Ерланов могли бы уехать". Экс-тренер "Шахтера" Кумыков - о казахстанцах в РПЛ

Российский тренер Виктор Кумыков, многие годы работавший в Казахстане, в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, как он оценивает переезд Дмитрия Шомко, Юрия Логвиненко и Алексея Щеткина в "Ротор". Также он назвал еще трех казахстанских игроков, которые могли бы попробовать свои силы в российской премьер-лиге.

"Думаю, они заиграют в РПЛ, я хорошо знаю их возможности. Только вот по Логвиненко недавно слышал, что он травму получил, если эти травмы его не будут преследовать, то заиграет, как и Шомко с Щеткиным. Они соответствуют этому уровню. Конечно, зависит от тренера, от того, какой будет стартовый результат, много нюансов. Но так или иначе, у них больше шансов заиграть в России, нежели наоборот.

Кто еще может заиграть из казахстанцев в России? Роман Муртазаев, Сергей Малый, Темирлан Ерланов - все они могли бы уехать. Жаль, что они этого не сделали, потому что уровень чемпионата Казахстана обязательно упадет и на их игре это также может отразиться", - отметил 57-летний специалист.

Напомним, что Логвиненко, Щеткин и Шомко перешли в качестве свободных агентов из "Астаны" в "Ротор", также из столичного клуба в том же направлении последовал белорусский полузащитник Иван Маевский.

После первой части сезона "Ротор" занимает 13-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 14 очков в 19 матчах.

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