Мимо РПЛ? Российский клуб с форвардом сборной Казахстана проиграл второй матч в чемпионате

"Балтика", за который выступает форвард сборной Казахстана Роман Муртазаев, потерпел поражение от "Енисея" в десятом туре ФНЛ (второй по силе дивизион России), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 65-й минуте забил Николай Марков. Спустя четыре минуты "Енисей" мог упрочить преимущество, но Валерий Кичин не реализовал пенальти.

Муртазаев вышел в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте.

Как итог, "Балтика", которая ставила перед собой задачу побороться за выход в РПЛ, проиграла второй матч в чемпионате при двух победах и шести ничьих, расположившись на 12-м месте из 20. "Енисей" с 14 баллами идет на десятой строчке.

Напомним, что Муртазаев перешел в калининградский клуб летом, до этого он выступал за "Астану".

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