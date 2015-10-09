Конкурент Зайнутдинова в "Динамо" заинтересовал зарубежный клуб

Бразильский "Ботафого" рассматривает возможность аренды либо полноценного трансфера левого защитника московского "Динамо" Рубенса, сообщает издание Globo.

По данным источника, переговоры находятся на начальной стадии. Сам футболист дал положительный ответ на проявленный интерес и выразил готовность изучить условия, предложенные клубом из Рио-де-Жанейро. На текущем этапе контакты ведутся исключительно между футбольным департаментом "Ботафого" и представителями игрока, без участия "Динамо".

Ожидается, что после первичного диалога с Рубенсом бразильский клуб выйдет на московскую команду, чтобы узнать её требования по возможной сделке. Ранее интерес к защитнику также проявляли "Крузейро" и "Коринтианс".

Рубенс пополнил состав "Динамо" летом 2025 года, перейдя из "Атлетико Минейро". В нынешнем сезоне он провёл 19 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Отметим, что конкурентом Рубенса в московском клубе на позиции левого защитника является игрок сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

