Конкурент Зайнутдинова и Алипа. В ЦСКА ответили на слухи о переходе защитника в "Зенит"

В московском ЦСКА прокомментировали слухи об интересе "Зенита" к защитнику армейцев Игорю Дивееву, сообщает корреспондент Vesti.kz. Директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо в своем телеграм-канале прояснил ситуацию. Ранее сообщалось, что "сине-бело-голубые" могут подписать Дивеева, если футболист не договорится о новом контракте с ЦСКА.

Отметим, что Дивеев в ЦСКА выступает на позиции центрального защитника, куда также был переведен казахстанец Бахтиер Зайнутдинов. В случае перехода в "Зенит" уже Нуралы Алипу пришлось бы конкурировать с Дивеевым.

"Обычный для таких ситуаций вброс. Нет сомнений в том, что Игорь очень сильный и востребованный футболист, но говорить о том, что нам "не удается договориться", нельзя. Еще вскоре после полученной травмы клуб инициировал переговоры о продлении контракта. Как это обычно бывает, переговорный процесс состоит из нескольких этапов и требует времени.

В ближайшее время запланирована встреча с агентом футболиста Олегом Ереминым. Клуб в лице руководства и тренерского штаба очень рассчитывает на Игоря. Мы ждем его скорейшего возвращения на поле и, безусловно, намерены достичь соглашения о продлении контракта", - написал Брейдо.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса