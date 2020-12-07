Команда футболистки сборной Казахстана проиграла в финале Кубка России

Московский ЦСКА, за который выступает футболистка сборной Казахстана Юлия Мясникова, проиграл в финале Кубка России "Локомотиву", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Основное время матча завершилось вничью - 0:0. По регламенту команды сразу перешли к серии пенальти, по итогам которой победили игроки "Локомотива" - 4:2.
Мясникова не сыграла в прошедшем матче.
27-летняя казахстанка играет за ЦСКА с 2019 года, в составе московского клуба она уже дважды выиграла чемпионат России.
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