Клубу Алипа предрекли очередное чемпионство в новом сезоне РПЛ

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев, лучший игрок СССР 1972 года, заявил, что чемпионом российской премьер-лиги в новом сезоне опять станет "Зенит" из Санкт-Петербурга.

"Кто станет чемпионом? "Зенит". То, кого "Зенит" покупает в последние годы, заставляет предположить, что в клубе есть некая система поиска качественных иностранцев - за ними следят не только в тот момент, когда начинает подгорать и те, кто есть, уходят. Тут надо отдать должное Александру Медведеву (генеральному директору клуба - прим. ред.), с которым появилась система", - написал Ловчев в своем телеграм-канале.

"Зенит" выиграл чемпионат России пять раз подряд. За него выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, который становился обладателем золота два последних сезона.

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