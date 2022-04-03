Клуб Зайнутдинова вырвал ничью на 94-й минуте и продлил беспроигрышную серию

Московский ЦСКА сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:2.

В составе "армейцев" отличились Игорь Дивеев (3-я минута) и Юсуф Языджи (90+4), а у гостей автором мяча стал Эрик Бикфалви (55-я). Еще один мяч в свои ворота отправил игрок хозяев Яка Бийол (7-я).

Языджи забил в каждой из пяти дебютных встреч в РПЛ, а ЦСКА прервал шестиматчевую победную серию в чемпионате страны. При этом беспроигрышная серия в РПЛ теперь составляет семь матчей.

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов пропустил матч с "Уралом" из-за перебора желтых карточек.

ЦСКА с 43 очками идет на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ. "Урал" набрал 21 очко и поднялся на 13-ю строчку. В следующем туре москвичи 9 апреля на выезде сыграют с "Химками".

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