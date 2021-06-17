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Клуб РПЛ вместо Станимира Стойлова назначил главным тренером лучшего бомбардира сборной России

Болгарский специалист более двух лет находится без работы.

Клуб РПЛ вместо Станимира Стойлова назначил главным тренером лучшего бомбардира сборной России
Станимир Стойлов. Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Россия
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Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков назначен главным тренером ФК "Нижний Новгород". Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В новом сезоне команда будет выступать в российской премьер-лиге. Прошлый год она провела в ФНЛ.

Напомним, что на пост главного тренера вместе с Кержаковым претендовал бывший главный тренер "Астаны" и сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов. После ухода из национальной команды в январе 2019 года болгарский специалист находится без работы. 

"Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде! Александр назначен главным тренером ФК "Нижний Новгород". Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы! Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды. И еще важно, что для Саши наш регион не чужой - отец из Дзержинска. Впереди важнейший и сложнейший сезон в премьер-лиге! Удачи, Александр!" - написал Никитин.

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Метки:
Стойлов Станимир Премьер-лига России Болгария Астана ФК Сборная РК по футболу

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