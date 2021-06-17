Клуб РПЛ вместо Станимира Стойлова назначил главным тренером лучшего бомбардира сборной России

Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков назначен главным тренером ФК "Нижний Новгород". Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В новом сезоне команда будет выступать в российской премьер-лиге. Прошлый год она провела в ФНЛ.

Напомним, что на пост главного тренера вместе с Кержаковым претендовал бывший главный тренер "Астаны" и сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов. После ухода из национальной команды в январе 2019 года болгарский специалист находится без работы.

"Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде! Александр назначен главным тренером ФК "Нижний Новгород". Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы! Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды. И еще важно, что для Саши наш регион не чужой - отец из Дзержинска. Впереди важнейший и сложнейший сезон в премьер-лиге! Удачи, Александр!" - написал Никитин.

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