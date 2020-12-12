Клуб Куата победил "Арсенал" и довел беспроигрышную серию до пяти матчей в РПЛ

Подмосковные "Химки"
, за который выступает футболист сборной Казахстана Исламбек Куат
, обыграли тульский "Арсенал"
в рамках 18-го тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла на стадионе "Арена-Химки" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 12-й минуте забил Илья Кухарчук.
Победа позволила "Химкам" набрать 22 очка и подняться с 12-го места на 11-е, "Арсенал" с 14 баллами расположился на 13-й строчке из 16-ти.
Куат был заявлен на матч, но на поле так и не вышел. 27-летний опорник перешел в подмосковный клуб в сентябре, с тех пор провел за него шесть игр. До этого играл за "Оренбург", другую команду российской премьер-лиги.
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