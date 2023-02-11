Клуб казахстанца вырвал ничью в матче с ЦСКА Зайнутдинова

Грозненский "Ахмат" в товарищеском матче сыграл вничью с ЦСКА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Турции завершился вничью - 1:1. На 16-й минуте Антон Заболотный вывел армейский клуб вперед. Грозненцы отыгрались на 88-й минуте благодаря голу Милоша Шатары.

Отметим, что Зайнутдинов не принимал участия в матче по причине травмы. Другой игрок сборной Казахстана Марат Быстров из "Ахмата" также не вышел на поле в этой встрече.

ЦСКА располагается на пятой строчке РПЛ, а "Ахмат" на шестой.

23 февраля ЦСКА в 1/4 финала Кубка России сыграет с "Краснодаром". В свою очередь 26 февраля "Ахмат" встретиться с "Уфой".

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы