Клуб казахстанца обыграл "Спартак". Матч закончился скандалом

ФК "Сочи", за который выступает казахстанский футболист Акмаль Бахтияров, обыграл московский "Спартак" в матче 18-го тура российской премьер-лиги.

Встреча проходила на стадионе "Фишт" в Сочи и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 58-й минуте, отличился Кристиан Нобоа.

Бахтияров в заявку на игру не попал. В текущем сезоне казахстанец провел всего один матч за российский клуб.

"Сочи" набрал 30 очков в нынешнем сезоне РПЛ и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата. "Спартак" (35) идет на втором месте.

Добавим, что после матча главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, что один из игроков "Сочи" ударил его ассистента Андреаса Хинкеля.

"Честно говоря, за время работы в России впервые сталкиваюсь с такими эпизодами. Понимаю, это ваша страна, вы играете здесь по своим правилам. Мне неприятно, мне это не нравится, но я продолжаю работать. В конце матча один из игроков "Сочи" ударил Андреаса Хинкеля. Такое не должно происходить в нашем футболе", - сказал Тедеско в эфире телеканала "Матч Премьер".

В свою очередь, генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о конфликте игрока сочинцев и Хинкеля.

"В подтрибунном помещении у кого-то из тренерского штаба "Спартака" сдали нервы. Они пытались Сослану Джанаеву что-то высказать. В одном из эпизодов Джанаеву попали по ноге и ему потребовалось восстановление, но, видимо, спартаковцы не поверили, что вратарь действительно испытывает болевые ощущения. Ничего страшного не произошло, мужчины поговорили на повышенных тонах. Драка? Это все равно что после спорного эпизода на поле начинают выяснять отношения. У меня вопросов к своим игрокам нет.

При выходе со стадиона болельщики "Спартака" благодарят нас за игру. Приятно, когда поклонники команды, которая приехала сюда за победой, с уважением относятся к нам. Они радуются за нас", - сказал Рубашко в беседе с корреспондентом "Чемпионата".