Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Клуб казахстанца обыграл "Спартак". Матч закончился скандалом

Команда вышла на пятое место.

Клуб казахстанца обыграл "Спартак". Матч закончился скандалом
Фото: ФК "Сочи"
Новости спорта Футбол Россия
0

ФК "Сочи", за который выступает казахстанский футболист Акмаль Бахтияров, обыграл московский "Спартак" в матче 18-го тура российской премьер-лиги.

Встреча проходила на стадионе "Фишт" в Сочи и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 58-й минуте, отличился Кристиан Нобоа.

Бахтияров в заявку на игру не попал. В текущем сезоне казахстанец провел всего один матч за российский клуб.

"Сочи" набрал 30 очков в нынешнем сезоне РПЛ и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата. "Спартак" (35) идет на втором месте.

Добавим, что после матча главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, что один из игроков "Сочи" ударил его ассистента Андреаса Хинкеля.

"Честно говоря, за время работы в России впервые сталкиваюсь с такими эпизодами. Понимаю, это ваша страна, вы играете здесь по своим правилам. Мне неприятно, мне это не нравится, но я продолжаю работать. В конце матча один из игроков "Сочи" ударил Андреаса Хинкеля. Такое не должно происходить в нашем футболе", - сказал Тедеско в эфире телеканала "Матч Премьер".

В свою очередь, генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о конфликте игрока сочинцев и Хинкеля.

"В подтрибунном помещении у кого-то из тренерского штаба "Спартака" сдали нервы. Они пытались Сослану Джанаеву что-то высказать. В одном из эпизодов Джанаеву попали по ноге и ему потребовалось восстановление, но, видимо, спартаковцы не поверили, что вратарь действительно испытывает болевые ощущения. Ничего страшного не произошло, мужчины поговорили на повышенных тонах. Драка? Это все равно что после спорного эпизода на поле начинают выяснять отношения. У меня вопросов к своим игрокам нет.

При выходе со стадиона болельщики "Спартака" благодарят нас за игру. Приятно, когда поклонники команды, которая приехала сюда за победой, с уважением относятся к нам. Они радуются за нас", - сказал Рубашко в беседе с корреспондентом "Чемпионата". 

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Бахтияров Акмаль Сочи ФК Премьер-лига России Спартак Москва

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
22:58
Футбол

Клуб казахстанца обыграл "Спартак". Матч закончился скандалом
Вчера
22:22
Футбол

Российский клуб казахстанского футболиста сыграл "договорняк". Директора пожизненно отстранили
Вчера
12:00
Футбол

"Зайнутдинов зажат в рамки". Широков - о селекции ЦСКА и лучшем форварде РПЛ с опытом игры в Казахстане
Вчера
11:29
Футбол

Клуб Куата победил "Арсенал" и довел беспроигрышную серию до пяти матчей в РПЛ
11 декабря
13:14
Футбол

У Зайнутдинова будет новый тренер? ЦСКА задумался об отставке Гончаренко
9 декабря
23:28
Футбол

"Будем биться за честь страны". Зайнутдинов - о жеребьевке ЧМ-2022, фаворите в группе Казахстана и мотивации ЦСКА
7 декабря
11:42
Футбол

Команда футболистки сборной Казахстана проиграла в финале Кубка России
7 декабря
10:59
Футбол

"Зайнутдинов пытался быть активным, но...". Тренер ЦСКА подвел итоги матча с "Химками"
7 декабря
09:21
Футбол

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
6 декабря
23:52
Футбол

ЦСКА обменялся с "Химками" двумя голами. Зайнутдинов и Куат сыграли друг против друга
6 декабря
21:12
Футбол

ЦСКА перевел Зайнутдинова в запас, зато Куат попал в стартовый состав
6 декабря
12:09
Футбол

"Гончаренко буквально латал дыры Зайнутдиновым". СМИ - о самом удачном трансфере ЦСКА
6 декабря
00:12
Футбол

"Зенит" вслед за "Спартаком" одержал разгромную победу и оторвался от ЦСКА в борьбе за лидерство в РПЛ
5 декабря
22:05
Футбол

"Спартак" одержал разгромную победу в РПЛ и оторвался от ЦСКА Зайнутдинова в борьбе за лидерство
4 декабря
15:58
Футбол

Защитник "Шахтера" может продолжить карьеру в чемпионате России
4 декабря
01:44
Футбол

ЦСКА с Зайнутдиновым в составе потерпел поражение в матче Лиги Европы
3 декабря
22:47
Футбол

Зайнутдинов вошел в состав ЦСКА на матч Лиги Европы
3 декабря
18:26
Футбол

Полузащитник "Астаны" решил уехать в российский клуб
3 декабря
08:07
Футбол

"Хороший пацан, но...". Тренер разобрал проблемы Зайнутдинова и нашел ему лучшую позицию в ЦСКА
1 декабря
21:30
Футбол

"Предложил детектор лжи". Российский вратарь рассказал, как Боранбаев обвинял игроков "Кайрата" в сдаче матча "Астане"
30 ноября
11:50
Футбол

Зайнутдинов получил "двойку" за матч с "Рубином"
30 ноября
08:41
Футбол

"Становимся деспотозависимой командой". Слуцкий отметил игру экс-форварда "Кайрата" и "Астаны" в матче РПЛ
29 ноября
21:24
Футбол

Гол экс-игрока "Астаны" и "Кайрата" лишил ЦСКА лидерства в РПЛ. Зайнутдинов сыграл полный матч
29 ноября
17:22
Футбол

Казахстанский футболист не сыграл 13-й матч подряд за "Сочи" в РПЛ
29 ноября
09:29
Футбол

"Это хорошее приобретение". Российский специалист оценил переход Зайнутдинова в ЦСКА
29 ноября
07:26
Футбол

Защитник сборной Казахстана помог клубу набрать очки в матче РПЛ
28 ноября
21:50
Футбол

Экс-игрок "Кайрата" забил победный гол за "Химки". Куат остался в запасе
28 ноября
07:40
Футбол

"Он не казах, он узбек". Тренер ЦСКА объяснил, почему Зайнутдинов - топ-игрок
27 ноября
22:32
Футбол

Главный универсал в команде, или почему Зайнутдинов играет на разных позициях
27 ноября
09:38
Футбол

"Из-за этого качество страдало". Наставник ЦСКА прокомментировал игру Зайнутдинова в матче Лиги Европы
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика