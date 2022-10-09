Клуб казахстанца за 16 минут упустил победу и проиграл в матче РПЛ

"Ахмат", за который выступает футболист сборной Казахстана Марат Быстров, потерпел поражение в 12-м туре российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Случилось это в выездном матче с "Оренбургом" - 1:2. При этом первыми успеха добились грозненцы усилиями Мохамеда Конате на 28-й минуте. Однако после перерыва гости позволили хозяевам не только отыграться, но и добиться волевой победы в течение 16 минут. Сначала на 52-й ответный гол забил Владимир Сычевой, а уже на 68-й точным ударом отметился Тимур Аюпов.

После этой игры "Оренбург" с 18 очками оказался на седьмом месте в таблице, а "Ахмат" с 17 баллами расположился на восьмой строчке.

Быстров вышел в стартовом составе "Ахмата" и отыграл до финального свистка.

В 13-м туре, 15 октября, "Ахмат" на выезде сыграет с "Краснодаром", а "Оренбург" в этот день в гостях встретится с "Динамо".

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