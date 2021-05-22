Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Клуб двух футболистов сборной Казахстана выбрал нового тренера после вылета из РПЛ

В его состав они перешли зимой.

Клуб двух футболистов сборной Казахстана выбрал нового тренера после вылета из РПЛ
Дмитрий Хохлов. Фото: РИА Новости/Антон Денисов©
Новости спорта Футбол Россия
0

Новым главным тренером "Ротора" станет россиянин Дмитрий Хохлов. Последним местом работы Хохлова было "Динамо", сообщает Eurostavka.

В 2017 году тренер возглавлял дубль и молодежный состав московской команды, а после до 2019 года работал с основным составом "Динамо".

"Ротор" по итогам минувшего сезона занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата России и вылетел в ФНЛ. 

Напомним, что в состав волгоградцев зимой перешли футболисты сборной Казахстана Дмитрий Шомко и Алексей Щеткин. Их контракты, по данным Transfermarkt, истекают 30 июня.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Россия Премьер-лига России Ротор ФК Щеткин Алексей Шомко Дмитрий Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу ЧМ-2022

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
14:19
Футбол

Клуб двух футболистов сборной Казахстана выбрал нового тренера после вылета из РПЛ
Вчера
07:26
Футбол

"Кайрат" официально получил допуск для участия в чемпионате России. Подробности
19 мая
10:51
Футбол

"Предположу, что приобрел в финансах". Карпин - о переходе Зайнутдинова в ЦСКА
18 мая
16:55
Футбол

Тренер Зайнутдинова из ЦСКА войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020
18 мая
12:43
Футбол

"В Казахстане играл в +40, но матчи не переносили". Шомко - о вылете "Ротора", форме Щеткина и предложениях из РПЛ
18 мая
00:01
Футбол

Экс-форвард "Кайрата" стал одноклубником футболиста сборной Казахстана в РПЛ
17 мая
22:55
Футбол

Зайнутдинов узнал дату первого сбора ЦСКА перед новым сезоном
17 мая
16:13
Футбол

"Есть предложения от команд из первой восьмерки РПЛ". Агент Шомко - о будущем игрока, вылете "Ротора" и Щеткине
16 мая
22:55
Футбол

Дзюба посетит шоу "Вечерний Ургант" и расскажет о Евро-2020
16 мая
22:10
Футбол

"Мы хотели пойти навстречу клубу". Кенесов - о закрытии "Иртыша", премиальных от "Астаны" за победу над "Кайратом" и переходе в "Кайсар"
16 мая
21:34
Футбол

Нашу команду похоронили и убили, это какой-то цирк - гендир клуба двух футболистов сборной Казахстана
16 мая
20:56
Футбол

Клуб двух футболистов сборной Казахстана вылетел из РПЛ
16 мая
20:12
Футбол

Команда Зайнутдинова не сыграет в еврокубках впервые за 20 лет
16 мая
19:51
Футбол

Команда футболиста сборной Казахстана упустила победу над "Спартаком" и стала 11-й в РПЛ
16 мая
19:18
Футбол

Клуб двух футболистов сборной Казахстана оказался в шаге от вылета из РПЛ
16 мая
18:57
Футбол

ЦСКА без Зайнутдинова проиграл последний матч в РПЛ и остался без еврокубков
16 мая
16:27
Футбол

Два футболиста сборной Казахстана сыграют в последнем туре РПЛ
16 мая
14:07
Футбол

Прямая трансляция матчей последнего тура российской премьер-лиги с участием казахстанцев
15 мая
19:23
Футбол

Решилась судьба клуба футболиста сборной Казахстана на участие в новом сезоне РПЛ
15 мая
13:25
Футбол

Экс-игрок "Кайрата" и "Астаны" назвал лучшего тренера в карьере и сравнил их уровень с клубом РПЛ
14 мая
17:11
Футбол

Место в еврокубках, борьба за выживание, битва со "Спартаком". Что ожидает клубы казахстанцев в 30-м туре РПЛ
14 мая
12:04
Футбол

"Если бы был "наезд", я бы сам "переехал" их". Агент - о конфликте в "Жетысу" и возвращении казахстанца в клуб РПЛ
13 мая
23:37
Футбол

"Шахтер" объявил о трансфере футболиста из РПЛ
12 мая
13:34
Футбол

Футболиста "Кайрата" вызвали в молодежную сборную России
12 мая
11:50
Футбол

"Я знаю его уровень". Экс-директор академии "Кайрата" - о работе в российском клубе и трансфере Аймбетова
11 мая
20:51
Футбол

"Кайрат-Москва" вместо второй лиги России будет выступать в ФНЛ
9 мая
18:51
Футбол

Форвард сборной Казахстана признан лучшим игроком клуба РПЛ после матча 29-го тура
9 мая
17:15
Футбол

"Присутствие Хубулова и Бакаева сыграло роль". Новичок "Шахтера" - о КПЛ, матче с "Кайратом" и Оразове
9 мая
00:22
Футбол

Клуб экс-игрока "Астаны" сделал камбэк со счета 0:2, забил четыре гола и вернулся на четвертое место в РПЛ
8 мая
19:30
Футбол

Клуб РПЛ отметил игру форварда сборной Казахстана
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика