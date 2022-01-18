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Казахстанский футболист оказался на просмотре в российском клубе блогера

Казахстанский футболист оказался на просмотре в российском клубе блогера
©Кадр с видео
Новости спорта Футбол Россия

21-летний нападающий Ержан Ибрагимов проходит просмотр в российском клубе "КраСава", сообщает KazFootball.kz.

Игрок был замечен в экипировке "Акжайыка" на одной из тренировок российской команды.

Напомним, "КраСава" – это частный клуб, принадлежащий известному одноименному блогеру. Выступает в ФНЛ-2, в одной группе с "Кайрат-Москва".

Ибрагимов является воспитанником "Акжайыка", но за основную команду не играл. В 2021 году был в аренде в "Мактаарале", где провел четыре матча в первой лиге.

Отказали "КраСаве". Казахстанский нападающий вернулся в "Кайрат" ради выступления в России

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Метки:
Акжайык ФК Футбольные трансферы Россия

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