"Кайрат-Москва" лишился футболистов ЦСКА. Известны соперники по второму этапу ФНЛ-2

Сергей Пряхин, Андрей Савинов и Антон Крачковский, выступающие на правах аренды за "Кайрат-Москва", вернулись в расположение ЦСКА, сообщает официальный сайт московского клуба.

"Максим Елеев, Сергей Пряхин, Андрей Савинов и Антон Крачковский уже работают в Ватутинках, Вадим Конюхов приступит к тренировкам 18 ноября. В ближайшие недели они будут заниматься с красно-синими, затем получат отдых, а на сборы отправятся уже со своими клубами.

ПФК ЦСКА благодарит московский "Кайрат", а также пермские клубы "Амкар" и "Звезда" за содействие», – пишет пресс-служба армейцев.

Напомним, что "Кайрат-Москва" пробился во второй этап чемпионата России ФнЛ-2, который стартует в марте 2022 года.

"Совмещенная таблица двух подгрупп. Во втором этапе учитываются только очки, набранные с командами с 1 по 6 место. Теперь мы будем играть только с представителями другой подгруппы, дома и на выезде. Впереди матчи против "Шинника", "Волны", "Мурома", "Динамо-2", "Казанки" и "Енисея-2". Завтра мы отправляемся в небольшой отпуск", – пишет пресс-служба клуба.