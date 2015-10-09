Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Россия
Сегодня 16:35
 

Один из лидеров РПЛ заинтересован в защитнике сборной Казахстана

©ФК "Иртыш"

Защитник юношеской сборной Казахстана Нуралы Елемес отправится на зимний учебно-тренировочный сбор в Турцию в составе калининградской "Балтики". 

По информации телеграм-канала "ФНЛ с Ильевым", команда вылетит на сбор в воскресенье, 11 января. Вместе с "Балтикой" в Турцию также отправится полузащитник Даниил Плотников, принадлежащий московскому "Спартаку", о просмотре которого сообщалось ранее.

Елемесу 19 лет. Он выступает на позиции центрального защитника и является игроком павлодарского "Иртыша". В прошедшем сезоне футболист провёл 19 матчей в Первой лиге и забил один гол. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 100 тысяч евро. Кроме того, на счету Нуралы шесть матчей в составе сборной Казахстана U-19. 

После 18 туров "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

