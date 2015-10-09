Исламхан назвал причину срыва трансфера в "Зенит"

Бывший капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан поделился воспоминаниями о периоде просмотра в санкт-петербургском "Зените" и рассказал, по каким причинам ему не удалось закрепиться в составе действующих чемпионов России.

По словам Исламхана, интерес со стороны "Зенита" действительно существовал, однако ряд обстоятельств не позволил ему остаться в клубе и продолжить карьеру в Российской Премьер-лиге.

"Я был на просмотре в "Зените". Хорошо себя там показал, но была одна проблема — я считался легионером на тот момент. Это повлияло. Подписал контракт с "Аль-Айном" в январе всего на полгода, думая, что летом перейду в "Зенит". Но в июне предложения от них не поступило, и я продлил соглашение с клубом из ОАЭ. Обидно, что буквально через год я бы уже не считался легионером в России из-за новых правил" - отметил хавбек в интервью YouTube-каналу BorodAbata.

Напомним, Бауыржан Исламхан проходил тренировочные сборы с санкт-петербургским "Зенитом" зимой 2020 года, когда команду возглавлял Сергей Семак. Казахстанский полузащитник находился в расположении действующих чемпионов России в статусе игрока на просмотре и рассчитывал закрепиться в составе одного из сильнейших клубов РПЛ.

При этом уже летом 2020 года Министерство спорта Российской Федерации утвердило приказ, согласно которому футболисты из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая Казахстан, перестали считаться легионерами в российских соревнованиях. Это решение существенно упростило бы для Исламхана вопрос лимита и могло повысить его шансы на подписание контракта с российским клубом.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!