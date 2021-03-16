Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021 Конкурсы с призами
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Худший матч Зайнутдинова, активный Быстров, востребованный Шомко. Как сыграли казахстанцы в 22-м туре РПЛ

Их команды потерпели поражения.

Худший матч Зайнутдинова, активный Быстров, востребованный Шомко. Как сыграли казахстанцы в 22-м туре РПЛ
Фото: ПФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
0

К сожалению, минувший тур чемпионата России оказался крайне неудачным для всех представителей сборной Казахстана в плане результатов. Корреспондент Vesti.kz коротко резюмирует, что показали Дмитрий Шомко, Бахтиер Зайнутдинов и Марат Быстров в составах "Ротора", ЦСКА и "Ахмата" соответственно. 

Бахтиер Зайнутдинов, "Арсенал Тула" 2:1 ЦСКА 

Не лучший матч для Бахтиера в частности и для ЦСКА в целом. Именно после фола казахстанца "Арсенал" заработал пенальти и повел в счете. На 61-й минуте казахстанец был заменен на Арнора Сигурдссона. Зайнутдинова вновь выставили на позицию левого защитника и с точки зрения оборонительных навыков матч только подтвердил, что это не совсем удобное для него амплуа. По данным Whoscored Зайнутдинов получил оценку 5,2  - это худший результат в команде и в целом худшая оценка игрока по сезону (ранее она не падала ниже 6,1). Уже в ближайшую среду ЦСКА ждет важнейший матч чемпионата против "Зенита". 

Марат Быстров, "Зенит" 4:0 "Ахмат"

Несмотря на крупное поражение, игра Быстрова, тем более с таким соперником как "Зенит" выглядела достаточно квалифицированной и уверенной. Марат выполнял большой объем работы и в первом тайме особенно часто подключался в атаку, даже мог забить, но Лунев вытащил удар игрока из ближнего угла. Кроме того, должно радовать, что на этот раз Быстров отыграл полный матч. Да, итоговый результат "Ахмата" удручает, но с точки зрения качества игры грозненцы большую часть матча выглядели достойно и пытались навязать свою игру "Зениту". 

Дмитрий Шомко, "Урал" 1:0 "Ротор"

Казахстанский защитник по-прежнему крепкий игрок основы "Ротора" и уже традиционно он вышел в основе "Ротора" на матч с "Уралом", в то время как Алексей Щеткин и Юрий Ловгиненко вновь не попали в заявку волгоградского клуба. Упорный и вязкий матч не позволял Шомко показать многое в атаке, но при этом в конце встречи его команда пропустила. Причем голевая атака "Урала" началась именно с фланга Шомко, хотя прямой вины казахстанца в забитом мяче нет. Любопытно, что Шомко стал вторым игроком "Ротора" по количеству передач (54), больше было только у центрального полузащитника Евгения Песегова (61), также Дмитрий чаще всех партнеров шел в дриблинг (четыре попытки). 

 

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
ЦСКА Сборная РК по футболу Ахмат ФК Зайнутдинов Бахтиер Ротор ФК Быстров Марат Шомко Дмитрий

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
13:03
Футбол

Худший матч Зайнутдинова, активный Быстров, востребованный Шомко. Как сыграли казахстанцы в 22-м туре РПЛ
Вчера
23:39
Футбол

"Вас поставили перед фактом?". Наставнику "Крыльев Советов" задали вопрос о трансфере Аймбетова
Вчера
19:43
Футбол

Футболисты сборной Казахстана из клуба РПЛ пропустят матчи против Франции и Украины
14 марта
19:32
Футбол

"Крылья Советов" оставили Аймбетова в запасе и выиграли четвертый матч подряд
13 марта
18:58
Футбол

ЦСКА проиграл аутсайдеру РПЛ. Зайнутдинов привез пенальти, а соперник доигрывал вдевятером
13 марта
18:22
Футбол

Исламбек Куат расторг контракт с клубом РПЛ
13 марта
17:16
Футбол

Прямая трансляция матча ЦСКА с участием Зайнутдинова
13 марта
14:24
Футбол

Защитник сборной Казахстана попал в стартовый состав российского клуба на матч РПЛ
13 марта
12:30
Футбол

Минус Меркель и Куат. Назван список приглашенных легионеров в сборную Казахстана на матчи отбора к ЧМ-2022
11 марта
11:43
Футбол

"Спартак" сделал заявление по трансферу защитника сборной России в "Астану"
10 марта
11:00
Футбол

Агент прояснил ситуацию с переходом двукратного чемпиона России в клуб КПЛ
9 марта
12:22
Футбол

Место в старте, "вторая молодость" и уважение болельщиков. Как экс-лидер "Астаны" Шомко набирает ход в РПЛ
9 марта
11:56
Футбол

Назван лучший футболист Казахстана на сегодняшний момент
6 марта
21:41
Футбол

"Ротор" с футболистом сборной Казахстана в составе набрал очки в матче РПЛ
6 марта
18:55
Футбол

Зайнутдинов против Быстрова. ЦСКА победил и приблизился к "Зениту"
6 марта
18:48
Футбол

Снова без Аймбетова. "Крылья Советов" одержали крупную победу и сохранили лидерство в ФНЛ
6 марта
15:50
Футбол

Зайнутдинов попал в стартовый состав ЦСКА на матч с "Ахматом" в РПЛ
6 марта
13:29
Футбол

В российском клубе оценили трансфер и форму футболиста сборной Казахстана
6 марта
13:01
Футбол

"Говорил с Лория". Исламбек Куат - о переговорах с "Астаной", обиде болельщиков и сборной Казахстана
3 марта
15:10
Футбол

Скончался спортивный комментатор Юрий Розанов
2 марта
20:07
Футбол

"Конкуренция с "Кайратом"? А что, у них там какие-то звезды?". Новичок "Астаны" - об уровне КПЛ и борьбе за титул
2 марта
14:42
Футбол

"Предпочли вариант, где его больше ценят". Агент Бахтиярова - о причинах срыва контракта с клубом РПЛ и новой команде
1 марта
15:35
Футбол

Зайнутдинов в полузащите, Шомко один из лучших, Быстров в запасе. Как сыграли казахстанцы в 20-м туре РПЛ
1 марта
12:45
Футбол

Слуцкий, капитанство в "Оренбурге" и сборная, или как Деспотович из запасного "Астаны" превратился в бомбардира РПЛ
1 марта
11:10
Футбол

Клуб РПЛ отзаявил казахстанского нападающего
28 февраля
23:54
Футбол

Футболист сборной Казахстана стал одним из лучших игроков "Ротора" в матче против "Тамбова"
28 февраля
19:34
Футбол

Двукратный чемпион Казахстана принес победу "Рубину" над "Спартаком" в РПЛ
27 февраля
18:56
Футбол

"Крылья Советов" одержали победу в первом матче в ФНЛ после подписания Абата Аймбетова
27 февраля
18:06
Футбол

Новый клуб Аймбетова с юмором объявил о подписании контракта с нападающим
27 февраля
15:45
Футбол

В России разобрали позицию Зайнутдинова перед центральным матчем ЦСКА в РПЛ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика