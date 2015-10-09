Грозненский "Ахмат" уступил на выезде калининградской "Балтике" в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Исход встречи решил единственный гол, который на 66-й минуте забил защитник хозяев Фахд Муфи. В концовке матча команды остались в меньшинстве: на 69-й минуте с поля был удалён вышедший на замену Иван Беликов, а на 80-й минуте красную карточку получил полузащитник "Ахмата" Калиду Сидибе.

В составе "Ахмата" с первых минут на поле вышел нападающий сборной Казахстана Максим Самородов. Он отыграл всю встречу целиком. Другой игрок национальной команды Галымжан Кенжебек оказался вне заявки "Ахмата".

После 16 туров РПЛ "Балтика" под руководством Андрея Талалаева набрала 23 очка и занимает восьмое место. В активе грозненского "Ахмата" 17 баллов и 11-я позиция в турнирной таблице.

В следующем, 17-м туре калининградцы 5 декабря сыграют с "Зенитом", а "Ахмат" в этот же день встретится с московским "Локомотивом".

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