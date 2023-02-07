Главный тренер ЦСКА сделал заявление о травме Зайнутдинова перед Кубком России

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов сделал заявление о травме игроков Бахтиера Зайнутдинова и Кирилла Глебова, которые они получили в контрольном в матче с "Оренбургом", сообщает Bobsoccer. Казахстанец пропустит от четырех до шести недель.

"Потери - это всегда неприятно. У обоих повреждения голеностопа, это игровые травмы, которые можно получить в том числе и в тренировочном процессе. От такого никто не застрахован. Как бы то ни было, Глебов должен восстановиться достаточно быстро. По Зайнутдтинову ситуация чуть иная, но и здесь есть все основания надеяться, что процесс его восстановления не растянется на длительное время.

Зайнутдтинов практически наверняка не сыграет против "Краснодара" в кубковых матчах? Все так, но у нас есть кем его заменить. Существуют различные варианты, решение примем ближе к возобновлению сезона", - заявил Федотов.

Матчи ЦСКА и "Краснодара" в Кубке России будут сыграны 23 и 28 февраля. В 18-м туре московский клуб 5 марта сыграет на выезде с "Сочи".

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